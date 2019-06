Miss Blumare, presentazione in nave e via al concorso con la prima data

Una mattinata a bordo della MSC Sinfonia al Porto di Ancona e il concorso miss Blumare entra nel vivo della competizione. A fare gli onori di casa proprio a bordo della nave è stata la maceratese Nikole Achonkong, che lo scorso anno ha vinto la fase regionale per poi trionfare nella finale nazionale. Una bella soddisfazione per questa ragazza di 17 anni capace di vincere in una manifestazione che, negli ultimi periodi, si è ritagliata una vetrina a livello nazionale.

Concorso Miss Blumare che è stato presentato a bordo della Msc in occasione di una conferenza stampa. Un concorso giunto alla tredicesima edizione che si differenzia dagli altri concorsi per il fatto che la finale nazionale si è sempre svolta durante una crociera a bordo della MSC. Anche per il 2019 l’agenzia BC-Events di Cristiano Belfiore gestirà le selezione nelle Marche, dopo aver portato al successo 3 anni fa la marchigiana Giulia Moschini.

Tante le tappe in programma nel periodo estivo

Si cominciato ieri a Macerata. Si prosegue il 30 giugno a Falconara all'Orange Beach, il 5 luglio di nuovo Macerata, il 13 luglio a Porto San Giorgio, il 21 a Sassofferrato, il 26 a Senigallia, il 27 a Marotta e il 28 a Porto Sant’Elpidio. Eventi che si terranno in tutta la regione, con altre date in via di definizione per il mese di agosto. A settembre ci sarà la finale regionale, mentre dal 10 al 17 novembre, tutti a bordo della MSC Magnifica dove si terrà la finale nazionale. A condurre la fase finale come madrina e presentatrice Denny Mendez, prima Miss Italia di colore.

Qualche info dall'organizzazione

«In questa manifestazione sono l'unico che è riuscito a portare a casa due vittorie una sorta di record - ha detto proprio Cristiano Belfiore - Speriamo di raggiungere il tris anche se la concorrenza di certo non manca. Le date per le selezioni sono tante, altre ne arriverrano nei prossimi giorni. L'iscrizione al concorso Miss Blumare è gratuita a tutti gli effetti, le ragazze non devono pagare nulla ed è sempre una esperienza da fare anche per il fatto che il concorso dà la possibilità di conoscere tanta gente».

Per eventuali informazioni ed iscrizioni www.missblumare.com con il concorso che è riservato a ragazze in età compresa tra i 15 e i 26 anni.