MillionDay, le Marche baciate dalla dea bendata: con 1 euro ne vince 1 milione

MillionDAY, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, premia le Marche. Nell’estrazione di ieri, giovedì 13 febbraio 2020, la fortuna è arrivata nel comune di Fano in provincia di “Pesaro e Urbino” dove un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti ed ha realizzato il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro.

I numeri vincenti dell’estrazione sono stati: 8, 12, 14, 20 e 25. La vincita è stata realizzata nel punto vendita della sig.ra Tonucci Elisabetta in Via N. Sauro, 1. La vincita milionaria di Fano è la 99esima dalla nascita del gioco e la settima realizzata dall’inizio del 2020. Fino ad oggi il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 241 milioni di euro, con 28.178 vincite da 1.000 euro.