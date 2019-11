Oscar della pizza 2019, la miglior pizzeria delle Marche è Mezzometro

Un premio come miglior pizzeria delle Marche e nelle prime 100 d’Italia: questo il riconoscimento ricevuto ieri a Roma nell’ambito dei Pizza Awards Italia 2019 dalla pizzeria Mezzometro di Alessandro (vedi foto) e Alessio Coppari, con le loro sedi di Senigallia e Jesi.

Battezzati gli “Oscar della pizza italiana”, i Pizza Awards vengono assegnati da una giuria composta da circa 200 giornalisti enogastronomici del settore food, curatori delle principali guide, direttori e redattori delle testate di settore con particolari competenze per il mondo della pizza, oltre che dai più importanti esperti di pizza in Italia. "Pizza Awards Italia è l’unico riconoscimento della stampa nazionale che premia un’eccellenza tutta italiana – ha spiegato durante l’apertura della cerimonia di premiazione Fabio Carnevali, ideatore dell’evento, che quest’anno è stato affiancato dal patron di Scatti di Gusto Vincenzo Pagano – Dunque il premio di tutta la stampa specializzata e non di una singola testata. E proprio questa partecipazione trasversale è il segreto del suo successo".



Il premio rappresenta una grande soddisfazione per Mezzometro, che non solo diventa capofila delle pizzerie della Regione grazie al lavoro di costante studio e impegno portato avanti da Alessandro Coppari, pizzaiolo e mente del progetto, ma entra anche nella classifica delle cento migliori d’Italia. Mezzometro è, da sempre, all’avanguardia sia per il tipo di proposta gastronomica (la pizza al metro, letteralmente “su misura”) sia per la grande attenzione ai prodotti del territorio, che vengono selezionati e utilizzati sulle pizze e nei piatti con l’obiettivo di far conoscere le eccellenze delle Marche non solo ai residenti ma anche ai tanti turisti che affollano la costa e l’entroterra. Nella sua pizzeria Alessandro Coppari innova, sperimenta e accoglie i clienti con un menu divertente e sempre di altissima qualità: un approccio che gli è valso il riconoscimento come miglior pizza delle Marche, che condivide con il fratello Alessio, a capo della sede di Jesi e con tutto lo staff.



GLUTEN FREE DAL 2005

Fin dal 2005 Alessandro Coppari ha deciso di dotarsi di tutti gli strumenti necessari per poter garantire un’offerta di pizze senza glutine per i suoi clienti e per quelli della sede di Jesi. Non solo le pizze rispondono a questa necessità, ma anche i primi piatti, i secondi, i dolci, tutti preparati con utensili adeguati e non contaminati. La serietà con cui i fratelli Coppari affrontano il tema del gluten free li ha resi un punto di riferimento per chi non vuole rinunciare al gusto pur con la certezza di affidarsi a un team competente ed esperto di benessere per tutti.



GLI ALTRI RICONOSCIMENTI

Alessandro e Alessio Coppari hanno, negli anni, creato una storia di successo che esalta la tradizione della pizza nel Centro Italia e rende giustizia all'attività instancabile dei grandi pizzaioli che, anche in provincia, riescono a farsi apprezzare da pubblico e critica. Mezzometro® ® è segnalata nelle migliori guide tematiche d'Italia ed è stata nominata Miglior Pizzeria Gluten Free d'Italia 2018 dal Gambero Rosso.