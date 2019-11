Tante attrazioni per bimbi e ragazzini, al Parco Kennedy è arrivato il Luna Park

Resterà allestito fino al 24 novembre il luna park aperto da sabato scorso al Parco Kennedy, rivolto ai più piccoli. In un’area complessiva di 500 metri quadri, su autorizzazione del Comune di Falconara, sono state montate sette attrazioni, rivolte a bimbi e ragazzini. I giovani potranno trovare la pista di autoscontro per i più grandi, uno scivolo gonfiabile, una pista di miniscontro per i più piccoli, una giostra con seggiolini, un tiro ad aria compressa. Sono presenti anche il trenino Speedy Gonzales e un gioco per il tiro di palline all’interno di recipienti. Le attrazioni resteranno aperte dalle 15.30 alle 20.