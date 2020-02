LolloRun 2020, una corsa per la ricerca: insieme per la Fondazione Lorenzo Farinelli

Una corsa per la vita. Una corsa per ricordare Lorenzo e raccogliere fondi a favore della ricerca.

Si svolgerà domenica (9 febbraio) con ritrovo alle 8,30 del mattino al Passetto e partenza alle 9, la seconda edizione della LolloRun2020, una corsa-camminata aperta a tutti che si snoderà dal Monumento ai Caduti fino a piazza della Repubblica, passando per corso Mazzini e piazza Roma, e ritorno. Le iscrizioni all'evento, organizzato da Luigi Scerre e dagli amici di Lorenzo, si effettueranno sul posto, con libere offerte che saranno devolute alla Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus, a un anno dalla scomparsa del giovane medico anconetano che ha lottato strenuamente contro una forma molto aggressiva di tumore, il linfoma non-Hodgkin.

La corsa di beneficenza servirà a raccogliere fondi per una borsa di studio dedicata a medici specializzandi nella ricerca in ambito ematologico, in particolare nello sviluppo della terapia Car-T, terapia sperimentale che si è dimostrata in grado di combattere il Dlbcl, il linfoma diffuso a grandi cellule B.