A Linea Blu si torna a parlare di Senigallia

SENIGALLIA – Senigallia e la Spiaggia di Velluto tornano a essere protagoniste di una nuova puntata di Linea Blu, il programma televisivo di Rai Uno impegnato nella divulgazione e nella sensibilizzazione della cultura dell’ambiente e del mare. Nell’occasione si farà il punto su come le località rivierasche hanno affrontato e reagito alla grave crisi sanitaria causata dal Covid-19. L’appuntamento è per domani, sabato 16 maggio, alle ore 14 su Rai Uno.

«Siamo contenti – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – che a distanza di tempo un prestigioso programma come Linea Blu torni a occuparsi della nostra città e del nostro mare per parlare di tutela dell’ambiente e di blue economy. Da parte mia un grande ringraziamento alla Rai e ai conduttori per questa ennesima importante vetrina offerta alla nostra città».