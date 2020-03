L'appello di una mamma: "Qui ci sono studenti da Pesaro e Fano, tenete chiuse le scuole anconetane"

In queste ore si dovrebbe decidere se prolungare o no l'ordinanza di chiusura delle scuole nelle Marche firmata dal Presidente Luca Ceriscioli giorni fa. In teoria da domani tornerebbe tutto alla normalità vitsto che di Decreto Legge del Governo contempla solo le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma Ceriscioli lo ha detto: «Chiederemo di rientrarci anche noi». Per qeusto stamattina, il governatore marchigiano ha inviato a Palazzo Chigi una serie di annotazioni, in cui fa pesare il numero dei contagi: 24, di cui 23 nella Provincia di Pesaro-Urbino e uno ad Ancona. E siccome vi è anche la possibilità che si possa agire su base provinciale, cioé facendo valere l'ordinanza solo per la Provincia di Pesaro-Urbino, oggi alla segreteria della Regione Marche è arrivata, tra le varie segnalazioni, quella di una mamma anconetana che ha due figli che studiano all'ITIS Volterra Elia di Torrette. Noi l'abbiamo ricevuta da lei e la pubblichiamo integralmente.

Spett.le Presidenza

In qualità di Madre di ragazzi che frequentano la scuola ITIS Volterra Elia di Torrette di Ancona voglio rendere noto che nonostante la scuola sia situata nella provincia di Ancona la stessa è frequentata da numerosi studenti provenienti da Pesaro e da Fano molti dei quali compagni di classe dei miei figli. Tale informazione viene espressa onde consentire alla regione Marche di emettere i provvedimenti A tutela anche dei ragazzi residenti nella provincia di Ancona. Si chiede dunque se possibile il prolungamento dell'ordinanza di chiusura anche delle scuole della provincia di Ancona. Saluti.