Fibra ottica, proseguono i lavori di asfaltatura: la mappa dei lavori ad Ancona

Prosegue il programma del ripristino delle asfaltature nei tratti stradali interessati dai lavori per la posa in opera della fibra ottica. Il Comune di Ancona invita i cittadini a rispettare la prevista segnaletica stradale e spostare la propria auto in modo di consentire all'impresa di eseguire il proprio lavoro con celerità ed efficacia.

Dunque in questa settimana (dal 22 al 26 giugno) le lavorazioni andranno ad interessare le seguenti vie: via Podgora, via Tagliamento, via Pola, via M. San Michele, via Thaon De Revel, via Rismondo, via Montegrappa .