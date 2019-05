Krav Maga, boom di presenze al primo seminario sull'arte israeliana dell'autodifesa

Non diventeranno nuovi Rambo, ma sapranno difendersi in caso di aggressione. Sessanta persone, uomini e donne, adulti e adolescenti, hanno partecipato al primo seminario di Krav Maga che si è tenuto domenica scorsa nella palestra di via D’Azeglio ad Osimo Stazione.

A tutti è stato rilasciato un attestato di frequenza dagli istruttori Simone Cingolani, Marco Papi, Diego Montinaro e Marco Cropo che hanno impartito le prime linee-guida sull’arte militare israeliana, insieme di tecniche di autodifesa utili sia agli appartenenti alle forze dell’ordine che ai civili e particolarmente indicata per le donne. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti pensati per trasmettere i segreti del combattimento corpo a corpo con cui proteggersi da attacchi a mani nude, con bastone o pugnale. Un lavoro psicologico, ancor prima che fisico, per imparare a gestire l’ansia e la paura che si provano in situazioni di pericolo.

Durante l’estate si terranno nuovi seminari e a ottobre partiranno i corsi veri e propri in cui, a seconda delle richieste, potranno essere attivati addestramenti sul tiro operativo con metodo israeliano, per guardie del corpo per protezione Vip, corsi CQB per movimentazione armata in edifici e il combattimento con veicoli nei corsi di guida operativa con abilità difensive ed offensive. Per info: 349.6828190.