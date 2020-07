Isidoro compie 100 anni, il vicesindaco: «Luce di speranza per le generazioni future»

OSIMO - Ha compiuto cento anni giovedi 16 luglio. Isidoro Vicarelli, classe 1920, una vita di lavoro, seguendo l’esperienza del padre Vincenzo, su e giù per l’Italia con i suoi camion (ha accumulato oltre cinquant’anni di servizio), è stato festeggiato per l’importante traguardo raggiunto dai figli Maria Cesira e Giampaolo, dai nipoti Nicoletta, Simone, Luca e Cristina, dai parenti, gli amici del ballo, la sua grande passione, e dall’insostituibile badante ucraina Mariya Haletska, che lo sta amorevolmente seguendo.

Elegante con un completo bianco ed un papillon nero, Isidoro è stato festeggiato anche dal vice-sindaco di Osimo Paola Andreoni, presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, che gli ha consegnato una pergamena con scritto: «A Isidoro Vicarelli per il traguardo dei suoi 100 anni di vita, con l’augurio che continui ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e per le future generazioni del nostro territorio».