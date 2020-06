L'Informagiovani torna operativo, servizio prolungato fino al 21 luglio

FALCONARA - Da oggi, 30 giugno, riapre lo sportello Informagiovani del Comune di Falconara al Centro Pergoli di piazza Mazzini. La responsabile del servizio sarà a disposizione tutti i martedì dalle 9.30 alle 13 per ricevere i giovani che cercano informazioni su concorsi e offerte di lavoro, orientamento universitario, volontariato e consigli utili. La prenotazione resta essenziale per accedere: per prendere appuntamento occorre mandare una mail all’indirizzo informagiovani@comune. falconara-marittima.an.it. Il servizio, che in genere si interrompe a giugno, è stato prolungato fino al 21 luglio per recuperare il periodo di stop dovuto all’emergenza sanitaria, a cavallo tra marzo e aprile.

Dal 14 aprile l’Informagiovani era tornato attivo in modalità online: sono stati potenziati il sito internet (https://informagiovani-falco. wixsite.com/informagiovani- falco), raggiungibile anche attraverso la home page del Comune, e la pagina Facebook ‘Informagiovani Falconara Marittima’. Grazie al web è stato possibile tenere aggiornati gli utenti sulle ultime offerte di lavoro in Italia e all’estero e offrire loro supporto in tutte le fasi della ricerca di un’occupazione. Almeno 30 i giovani, residenti a Falconara e Chiaravalle, che durante il lock-down si sono rivolti allo sportello falconarese. In un caso un ragazzo ha chiesto il supporto dell’Informagiovani anche per prepararsi al colloquio di lavoro. Durante il periodo di emergenza sanitaria più giovani hanno dimostrato di saper sfruttare al meglio i nuovi strumenti informatici. A rivolgersi allo sportello sono stati in genere utenti tra i 20 e i 35 anni, in prevalenza ragazze, ma non sono mancate richieste di supporto anche dagli over 40, a testimonianza di come siano cambiate negli ultimi anni le dinamiche che guidano la ricerca di una nuova occupazione.

Domani il servizio torna a essere operativo in presenza, ogni martedì, assicurando l’accesso in sicurezza secondo le norme anti-contagio, ma rimarrà garantito il potenziamento dei canali informatici e resta la disponibilità a interagire online con gli utenti ogni lunedì, mercoledì e giovedì fino al 23 luglio.