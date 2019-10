Centro storico e made in Marche, le scommesse di "Starlab": inaugurato il nuovo negozio di abbigliamento - VIDEO

E' stato inaugurato in via Leopardi il nuovo negozio di abbigliamento, oggettistica e bigiotteria. Si chiama "Starlab Easy Fashion", eredita l'attività di "Calze Club" che fino a pochi giorni fa sorgeva qualche civico più in là. Le titolari, Giulia Caferri e Silvia Pesarini, spiegano perché hanno scelto il centro di Ancona. Una scommessa che punta tutto su artigianato locale e offerta differenziata. Grande festa per il taglio del nastro, con aperitivo del bar Giuliani e il djset targato Matteo Mata.