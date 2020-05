Giornata mondiale della fisarmonica, l'associazione Gervasio Marcosignori in prima fila

Non poteva esserci vetrina migliore per ricordare nel mondo il poeta della fisarmonica. Grazie ad una formula tanto attuale come la diffusione via web, l’associazione Gervasio Marcosignori, nata all’indomani della scomparsa del maestro fidardense, ha voluto partecipare in rappresentanza dell’Italia alla “Giornata mondiale della fisarmonica”, evento planetario voluto dalla Cia ed irradiato in diretta sulla propria piattaforma. Questa è al mondo la maggiore associazione per lo strumento fondata a Parigi nel 1935 e che prese l’attuale nome di “Confédération Internationale Des Accordéonistes" nel maggio del 1948.

Per ricordare il raffinato interprete che ha solcato le platee più prestigiose, è stato scelto uno degli spartiti preferiti da Marcosignori, quel “Belfiore” scritto dal prolifico compositore Pietro Frosini, brano frizzante e molto fisarmonicistico, inserito in pianta stabile nel suo repertorio: sono stati chiamati quattro musicisti di indubbio spessore. Oltre al fidardense Valentino Lorenzetti con la sua fisa elettronica che ha avuto un rapporto fraterno con Gervasio, allo strumento classico troviamo invece l’attuale presidente della Cia, Mirco Patarini, amico personale di Marcosignori ed anche per questo dichiaratosi felicissimo di poter dare il suo attivo contributo all’iniziativa. Della session hanno fatto parte inoltre i più giovani Antonino De Luca (elemento emergente a cui Castelfidardo ha conferito il titolo di ambasciatore della fisarmonica) e all’organetto Massimo Marconi. Il filmato mandato in rete, insieme ad altri contributi internazionali, ha avuto migliaia di visualizzazioni e indubbi consensi e rimane visibile sul sito della Cia per quanti volessero ancora goderne.