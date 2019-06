Viaggio nel tempio della golosità, in piazza tra i maestri gelatieri - VIDEO

Ad Agugliano si è svolta la decima edizione del Festival del gelato artigianale. C'eravamo anche noi per mostrare i protagonisti di uno degli eventi più gustosi della provincia e non solo. I 24 maestri gelatieri che si sono sfidati infatti sono arrivati da ogni parte d'Italia. A decretare il vincitore nella terza e ultima giornata è stata la giuria tecnica, ma una cosa è certa: tirare fuori un nome non è stato affatto facile. A coordinare gli sfidanti sul palco è stato il noto presentatore Marco Zingaretti, l'arte dei gelatieri e il calore del pubblico ha fatto tutto il resto.