L'hair stylist Francesca alla Fashion Week milanese: curerà i look delle top model

Una parrucchiera di Osimo alla conquista della Milano Fashion Week.

E’ Zichair, al secolo Francesca Ziccardi, punta di diamante del Centro Degradé Joelle di Paola e Sara a San Biagio di Osimo. E’ stata scelta per il secondo anno consecutivo da Sebastian, official sponsor della MFW per acconciare i look delle più importanti griffe dell’haute couture milanese nella settimana della moda più seguita al mondo. Trentunenne pugliese, con un passato da geometra, da 7 anni cura l’hair style di shooting fotografici, spot pubblicitari (ultimo lavoro, quello per lo spot di Lube Cucine) ed eventi, per agenzie ed imprese della zona.

Lavora personalmente al suo blog su Instagram, “Zich Hair - Hair style & Make-up”, dove raccoglie e racconta le sue esperienze lavorative. E dalla prossima settimana avrà l’onore di acconciare le top model che sfileranno alla fashion week di Milano 2020.