La startup Focotto di Jesi in finale al premio "Give Me Fire" di Progetto Fuoco

La startup Focotto di Jesi è stata selezionata tra le 12 finaliste della prima edizione del concorso "Give Me Fire - Progetto Fuoco European Startup Award", che vedrà il suo culmine alla 12esima edizione di Progetto Fuoco, dal 19 al 22 febbraio 2020 alla Fiera di Verona. Qui debutterà un’area tematica dedicata all’innovazione, dove gli innovatori si presenteranno alla giuria e al pubblico e potranno incontrare potenziali investitori e partner industriali. La startup vincitrice si aggiudicherà un premio consistente in servizi per un valore di 15 mila euro.

Fumotto è un camino orientabile a legna da posizionare nella massima libertà in ambienti esterni. Prodotto dall’azienda Focotto di Jesi, è formato da un'unica lastra di acciaio sapientemente lavorata che come un mantello avvolge il fuoco, canalizzando i fumi a più di due metri di altezza. Una grande maniglia in acciaio inox permette di ruotare la struttura del camino su una solida base in graniglia di pietra, permettendo di scegliere l'orientamento a seconda del suo utilizzo e del vento.

Uno spillone allaccia i lembi sovrapposti del mantello in acciaio, permettendo di regolare la fiamma attraverso il pomolo in bachelite che movimenta la valvola per il tiraggio dei fumi.

Fumotto è il camino in cui struttura e funzione si fondono in un'unica soluzione: trasformabile in un pratico barbecue per mezzo di un apposito kit griglia consente di cuocere ottime pietanze e trascorrere piacevoli serate tra amici.

Disponibile in due finiture metalliche, acciaio verniciato nero opaco ed una soluzione in acciaio Corten, il camino Fumotto punta ad essere una soluzione riscaldante ed elemento dal design accattivante.

Nel 2016 Fumotto è stato selezionato da ADI Design Index, la scelta annaule di ADI, Associazione per il Disegno Industriale, del miglior design italiano messo in produzione e nel 2018 ha partecipato alla XXV edizione del Compasso d'Oro.