Fiera di San Ciriaco, è il giorno della Croce Gialla: tombola e riconoscimenti

La Festa del Patrono San Ciriaco entra nel vivo con le insegne della Croce Gialla. I due soci Franco Ricci e Gianfranco Bendelari riceveranno oggi la civica benemerenza con le premiazioni previste per le ore 12 in piazza Cavour. Il riconoscimento è stato assegnato per i tanti anni di volontariato più di 50 con la divisa della Croce Gialla di Ancona. Alle 19 invece sempre in piazza Cavour torna la tradizionale tombola di San Ciriaco evento organizzato e curato nei minimi particolari dalla Croce Gialla di Ancona.

La tombola

Le cartelle per la tombola potranno essere acquistate direttamente in fiera grazie alla presenza dei tanti volontari presenti lungo il percorso che ospita le oltre 400 bancarelle. Alla tombola verrano riconosciuti 1500 euro, 300 per la cinquina, 200 per la quaterna mentre il terno avrà un valore di 150 euro. A controllare l'estrazione dei numeri con le relative cartelle vincenti ci sarà sul palco come da regolamento il personale della Polizia Municipale.

La sicurezza

Per quello che riguarda la Croce Gialla in questi quattro giorni di fiera l'associazione dalle 9 fino alle 23 è riuscita a mettere a disposizione degli organizzatori ben tre ambulanze posizionate in piazza Cavour, piazza della Repubblica e via XXIX Settembre il tutto in collaborazione con la centrale operativa del 118. Gli interventi non sono mancati a causa di malori e cadute ma ancora una volta la macchina dei soccorsi ha funzionato alla perfezione come già era avvenuto negli anni passati.