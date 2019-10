17° FIABA day al porto di Ancona per abbattere le barriere

In occasione della 17ª edizione della Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche FiabaDay il porto di Ancona ha aperto le porte ai visitatori con disabilità.

Alle 9.30 di oggi presso il piazzale della Capitaneria di Porto di Ancona i visitatori sono stati accolti dal messaggero F.I.A.B.A. Domenico Ronchi, delegato dal Presidente NazionaleGiuseppe Trieste, e dal Direttore Marittimo delle Marche Enrico Moretti. Gli ospiti, dopo una visita guidata alle strutture della Guardia Costiera, sono stati ospitati a bordo della Nave HELLENIC SPIRIT – della Società di navigazione ANEK - e successivamente hanno effettuato una breve uscita in mare a bordo del rimorchiatore “Elisabetta” della Società Co.RiM.A, che come ogni anno condivide con entusiasmo l’iniziativa. Finalità di FIABA Onlus (Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche) è quella di promuovere iniziative a favore di persone con disabilità, in tutto il territorio italiano con gite e visite allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche.