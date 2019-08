Festa della Croce Rossa, lotteria di solidarietà: tutti i biglietti vincenti e dove ritirare i premi

Si è conclusa la quattordicesima edizione della tradizionale Festa della Croce Rossa di Osimo. Quattro serate di musica, divertimento e buon cibo che si sono concluse domenica 25 agosto con la consueta estrazione della lotteria. Venti in tutto i numeri estratti e ricchi premi in palio, da un buono spesa del valore di 1000 euro al televisore da 43 pollici fino a un nuovo smartphone. La serata è stata l'occasione anche per illustrare a tutti i partecipanti la nuova ambulanza arrivata nel parco mezzi della Cri Osimo, ma anche le tecniche di disostruzione, sia pediatrica che non, e la modalità per redigere un piano di emergenza.

“Il successo della festa, però, non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo di tutti i volontari che hanno garantito la loro assistenza e professionalità h24, né senza il prezioso appoggio dell'amministrazione comunale e di tutti gli sponsor” scrive la Croce Rossa di Osimo in una nota stampa. Di seguito i biglietti vincenti, i premi e dove poterli ritirare.

I biglietti vincenti

1° BUONO SPESA 1.000,00

Sì con Te Via della Croce Rossa - Osimo (biglietto n. 1204)

2° SMART TV LG 43

Stura Elettrodomestici (biglietto n. 2663)

3° SMARTPHONE HUAWEI P30 LITE (biglietto n.0106)

4° WEEKEND RELAX PER 2 PERSONE (biglietto n.2488)

5° BUONO 150,00 o Kit Luci Led Lampade d’emergenza

Marziani Impianti di Marziani Omar (2363)

6° BUONO 120,00 Trattamenti Fisioterapici

dalla Fisioterapista Ilaria Barontini (0653)

7° BUONO 120,00 o Kit Luci Led Lampade d’emergenza

Marziani Impianti di Marziani Omar (0290)

8° BUONO 100,00

Birichini Abbigliamento Bimbi (0957)

9° BUONO 100,00

Centro Ottico Sanseverinati (3032)

10° BUONO 100,00 o Kit Luci Led Lampade d’emergenza

Marziani Impianti di Marziani Omar (2673)

11° BUONO 90,00 Trattamenti Fisioterapici

Fisioterapista Ilaria Barontini (2534)

12° BUONO 60,00 Trattamenti Fisioterapici

Fisioterapista Ilaria Barontini (0988)

13° BUONO 60,00 Trattamenti Fisioterapici

dalla Fisioterapista Ilaria Barontini (2513)

14° BUONO 50,00

Centro Ottico Sanseverinati (2077)

15° BUONO 50,00

Centro Ottico Sanseverinati (1136)

16° BUONO LAVAGGIO AUTO

AutoService di Sergio Saracini (1349)

17° BUONO LAVAGGIO AUTO

AutoService di Sergio Saracini (3321)

18° BUONO 25,00 CARTOLERIA

Club del Bimbo di Staffolani (1742)

19° BUONO 25,00 CARTOLERIA

Club del Bimbo di Staffolani (3264)

20° BUONO 25,00 CARTOLERIA

Club del Bimbo di Staffolani (0061)