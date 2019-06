Taglio del nastro con bolidi, piloti e pit stop: aperta la sede del Ferrari club

La Ferrari di Formula Uno fa tappa, anzi pit-stop, a Jesi. Il bolide del 2002 con cui Michael Schumacher vinse uno dei cinque titoli consecutivi in rosso ha dato spettacolo domenica scorsa in via Gallodoro, a pochi metri dalla nuova sede del Ferrari Club di Jesi. A inaugurare la struttura, che sarà la casa del club già operativo da un anno, sono intervenuti anche i rappresentanti della scuderia di F1: il direttore operativo della Scuderia Ferrari Mission Winow, Mauro Apicella, e il pilota collaudatore Antonio Fuoco.

All’inaugurazione c’erano anche piloti marchigiani che si sono distinti nell’automobilismo e motociclismo italiano e non solo. Tra questi Daniel Mancinelli, pilota della Ferrari 488GT3, lo jesino Enrico Fulgenzi impegnato nella Porsche Cup Italia, il 16enne Simone Rizzitelli che si è classificato 4°assoluto nel campionato prototipi e Alessia Polita, la campionessa italiana ed Europea della Stock 600 rimasta paralizzata dopo il brutto incidente in moto a Misano nel 2013. Da diverse città marchigiane inoltre sono arrivate diverse decine di esemplari di Ferrari. Presenti all’inaugurazione i club di Pesaro, Montemarciano, Altidona, Potenza Picena e Ostra con le auto tra le quali diverse 488 “Pista”, modelli speciali di Maranello perché consegnati solo a chi ha acquistato almeno 3 Ferrari. Durante l’inaugurazione i club e persone del pubblico si sono sfidati al pit-stop: per cambiare le gomme alla F2002 il club jesino ha impiegato 5 minuti stabilendo il nuovo record di pit-stop in piazza che fino a domenica era di 7 minuti.

Soddisfatto della giornata il presidente del club Antonio Ferrari: «Personalmente sono felicissimo perché nonostante il caldo torrido molte persone hanno deciso di non andare al mare e venire qui, durante il pit stop abbiamo anche fatto delle belle sudate con i 40° di temperatura. Stamattina ho acceso il cellulare e ho contato 60 messaggi di ringraziamento per l’evento».