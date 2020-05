Fase 2, riparte il turismo nelle Marche: qui tutte le regole per la spiaggia libera

La giunta regionale ha approvato questa mattina una serie di protocolli per regolamentare le riaperture, nei settori del turismo, del commercio e dei servizi sociosanitari. I protocolli approvati riguardano: sicurezza negli hotel, sicurezza nelle strutture extralberghiere, campeggi e villaggi turistici, stabilimenti balneari, commercio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati, commercio itinerante), somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), commercio in sede fissa (negozi), tatuatori, sgombero cantine e solai. Di seguito la spiegazione dei protocolli approvati nel turismo, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari.

Se il funzionamento degli stabilimenti balneari dovrà essere garantito dagli imprenditori balneari e saranno loro i responsabili del rispetto delle regole, delle spiaggie libere saranno i Comuni ad occuparsene in quanto siamo in pieno demanio pubblico. Dunque saranno le singole ammnistrazioni comunali a garantire l’adozione di misure che azzerino il rischio i contagio da Coronavirus come quelle previste per gli chalet, inclusa la regolamentazione degli accessi alla spiaggia, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle regole da parte dei bagnanti. Non si transige sulle procedure di pulizia e sanificazione di tutte quelle che sono le attrezzature così dette "promiscue", cioè utilizzate da più persone, come i servizi igienici, che dovranno essere continuamente sanificati e puliti. Dovrà essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, lettini, sdraie e teli da mare da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di 3,50 metri da palo a palo per gli ombrelloni e di 2 metri tra i lettini, sdraie e teli da mare. Non serve stare a distanza, ma solo se si fa parte dello stesso nucleo familiare o conviventi, fornendo apposita documentazione se richiesta. Dunque aspettateti dei controlli che, in questi casi, sarà compito della polizia locale.