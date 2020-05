Fase 2, nelle Marche riparte il commercio: tutte le regole per la riapertura dei negozi

La giunta regionale ha approvato una serie di protocolli per regolamentare il settore del commercio. Le misure generali impongono la formazione e l’informazione per il dipendente e per il cliente.

Per la clientela: è obbligatorio mettere a disposizione del materiale informativo facilmente comprensibile sulle misure d’igiene. Materiale che va posto sul banco di lavoro e in altre postazioni accessibili e visibili. In particolare, va avvisato il cliente di non presentarsi in caso di comparsa di sintomi febbrili e/o influenzali. Non dovrà presentarsi neppure se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti positivi al Coronavirus o è rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS).

Per il dipendente: è obbligatorio mettere a disposizione informazioni sulle misure di sicurezza adottate, tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi. Nelli specifico, l’informazione e la formazione devono riguardare la distanza di sicurezza, il divieto di assembramento, le regole di igiene, i dispositivi di protezione, il divieto di rimanere sul luogo di lavoro ( con obbligo di dichiarazione tempestiva al titolare, o, dove presente, al responsabile della prevenzione) in caso di sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

Di seguito le norme che regolamentano l'accesso e l'attività nei negozi

Accesso e comportamento nel negozio

Distanziamento interpersonale almeno di un metro in tutte le attività e le loro fasi

regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie che possono essere prolungati fino alle ore 21;

per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

Utilizzo di mascherine sia da parte degli addetti alla vendita sia da parte dei clienti;

Disponibilità e accessibilità di dispenser in particolare all’ingresso, vicino ai camerini, alle casse, ai sistemi di pagamento, tastiere e schermi touch;

Per quanto riguarda la prova dei vestiti, calzature e accessori, il cliente e addetto alle vendite procedono sempre a lavarsi le mani con sostanza idroalcolica disinfettante; mantengono la distanza interpersonale anche con altri clienti; utilizzano mascherine; viene contingentato l’accesso alle cabine di prova.

Accesso dei fornitori esterni

Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale impiegato in reparti e uffici.

Favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l’addetto di disinfettante per le mani e prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo;

Controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distanziamento;

Prevedere solo se compatibile con il locale e la sua localizzazione, di installare e o individuare servizi igienici dedicati; è vietato l’utilizzo di quelli del personale dipendente. In ogni caso è da garantire una pulizia costante in base a quanto previsto dal protocollo.

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori

Gli ordinativi dei prodotti ai fornitori sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;

Regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri possibilmente in orari di non apertura al pubblico;

Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia preferibilmente la merce all’esterno in prossimità dell’ingresso. Eventuale scambio di materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro), indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti).

Pulizia e sanificazione

pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali;

pulizia e sanificazione a fine turno delle superfici di contatto comuni, delle attrezzature/strumentazioni di lavoro;

servizi igienici con materiali usa e getta e un numero adeguato di cesti per i rifiuti;

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni alla riapertura;

impianti di ventilazione meccanica controllata attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana. Le prese e le griglie di ventilazione vanno pulite con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70%;