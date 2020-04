"Tutti a casa...tutto in casa": il Comune mette online cultura, sport ed intrattenimento

FALCONARA - Per combattere la noia dell'isolamento arriva 'Tutti a casa... tutto in casa', la rassegna di rubriche quotidiane che terrà compagnia ai falconaresi e offrirà ogni giorno l'occasione per tenersi in forma, approfondire la storia della città, imparare nuove ricette con i tutorial di chef falconaresi. Appuntamenti con ginnastica, ballo, cucina, storia cittadina, musica, letture e teatro saranno disponibili online sulla pagina Facebook del Comune di Falconara. Oggi, lunedì 6 aprile, saranno disponibili le prime rubriche.

Tutti i giorni alle 10 si farà ginnastica con le palestre cittadine grazie a 'In forma... da casa', alle 11 l'appuntamento è con 'Pillole di cucina' con gli chef Claudio Api e Stefano Copparoni, che proporranno rispettivamente piatti e dolci. Seguirà a mezzogiorno 'Pillole di cultura' per conoscere edifici storici e personaggi di Falconara, grazie anche a divertenti giochi per scoprire curiosità e aneddoti. Alle 14 sarà il momento della lettura con 'Un libro al giorno', a cura della biblioteca comunale. Saranno proposte le recensioni di libri della letteratura internazionale di maggior successo. Alle 15 il palinsesto lascerà spazio alle 'Pillole musicali', brevi lezioni a cura delle associazioni Persichetti e Artemusica rivolte ad adulti e bambini. E' previsto anche uno spazio per la 'musica nel corpo' (body percussion) con un corso per grandi e piccini. Alle 16 il palcoscenico virtuale di Falconara sarà dedicato ai bambini con 'Letture in allegria' che proporrà una storia al giorno grazie al personale della biblioteca comunale. Alle 17 ancora un appuntamento per i più piccoli grazie a 'Creart' laboratori manuali per bambini a cura della cooperativa Opera.

Alle 18 grandi e piccoli potranno fare ancora ginnastica grazie al secondo appuntamento quotidiano con 'In forma... da casa', a cura delle palestre Karma Fit, Nueva Vida, Palloni e Athlon: lezioni di ginnastica dolce, fitness, yoga, rilassamento muscolare, pilates e tante altre attività si alterneranno ogni giorno. L'intrattenimento si chiude alle 20 con 'Il teatro a casa': le associazioni culturali del territorio Art Dream, Koiné e Iride hanno messo a disposizione i loro lavori teatrali. Il tutto sarà arricchito da appuntamenti settimanali con 'Due passi di danza in salotto', video lezioni di hip hop e balli di gruppo per adulti e bambini, a cura dell’associazione Mamo Dance, e con 'Pillole in lingua', brevi lezioni di lingua inglese e spagnola a cura della scuola di lingue Embassy.