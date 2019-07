Nonni&Nipoti, aperte le iscrizioni online alla maratona

Sono già aperte le iscrizioni online per la nona edizione di Nonni & Nipoti - Una Città in Movimento - con Famiglie e Mondo Paralimpico. Chi intende partecipare alla manifestazione podistica amatoriale, che il 19 luglio dalle 17 alle 24 animerà il centro città, può farlo sin da ora comodamente dal suo pc o dallo smartphone attraverso il sito www.gruppoamiciperlosport.it.

Resta comunque la possibilità di iscriversi il giorno stesso al gazebo allestito di fronte alla sala ex Mercato Coperto di via Bixio a partire dalle 16.30. I primi mille iscritti riceveranno il ‘pacco partecipazione’ con prodotti dei Supermercati Sì con Te, un buono spesa di cinque euro, prodotti Tre Valli e, sempre in omaggio, un buono gelato da utilizzare in una delle quattro gelaterie falconaresi aderenti (Cocco Verde, Gelatomania, Orologio, Pinguino). L’iniziativa, che coinvolgerà bambini, giovani, adulti e longevi, è organizzata dal Gas-Aps (Gruppo Amici per lo Sport-A.P.S.) e dal Comune di Falconara e ha l’obiettivo di offrire un’occasione di aggregazione e inclusione. Gli ospiti d’onore di questa nona edizione saranno l’atleta Assunta Legnante, detta ‘Cannoncino’, Oro alle Paralimpiadi di Londra e Pechino (tesserata con Società Anthropos di Civitanova Marche) e Tommaso Marini, campione mondiale di scherma Under 20 con un sogno da realizzare: Olimpiadi di Tokio 2020. L’appuntamento é confermato in piazza Mazzini e nell’isola pedonale di via Bixio, dove saranno presenti gli stand di associazioni, società sportive, gruppi di volontariato e dove dalle 17 sarà possibile partecipare alla coinvolgente animazione Anismile Show e Cartoon Parade. Dalle 17.30 si esibirà la Banda Musicale di Santa Maria Nuova-La Lombarda anni 70 con le sue majorette che sfileranno in via Bixio. In Piazza Mazzini suoneranno poi l’Inno d’Italia. Dalle 20 l’Atletica Falconara inizierà la preparazione alla Maratonina cui seguirà la partenza della Nonni & Nipoti, dopo lo start dell’assessore allo Sport Marco Giacanella. Il percorso ludico motorio di 1,5 chilometri, con partenza dall’area delle Poste di via Bixio, arrivo fino a via Trieste e ritorno, sarà commentata dal comico Rana, al secolo Stefano Ranucci. La maratonina ‘Nonni & Nipoti – una città in Movimento con famiglie e mondo paralimpico’ è organizzata a scopo benefico ed all’arrivo tutti i nipoti ed i paralimpici riceveranno la medaglia celebrativa di Publiesse.