Nasce il nuovo Fab Lab delle Marche, l'inaugurazione il 28 giugno

Cna Ancona è tra i partner promotori di Design Factory Lab, l’innovativo e rivoluzionario Fab Lab delle Marche, a disposizione delle imprese. L’inaugurazione, aperta a tutti, è in programma per venerdì 28 giugno alle ore 16,00 presso i locali appositamente adibiti presso l’Accademia Poliarte di Ancona, in via Miano 41. In particolare, in questo nuovo spazio, le imprese potranno: progettare e realizzare prototipazione rapida, acquisire nuove competenze, fare corsi di formazione, ottenere consulenza su design, manifattura additiva e tecnologie 4.0.

Si tratta quindi di un inedito progetto, in grado di dare alle imprese la spinta in più verso l’innovazione, la creatività e le nuove vie dell’artigianato industriale, favorendo anche l’incrocio di domanda ed offerta di servizi tra imprese manifatturiere e imprese culturali e creative. I tre protagonisti del nuovo Design Factory Lab sono: il Super Factory, la palestra per gli inventori e il laboratorio di creatività, fabbricazione digitale e spazio di apprendimento; il MuDeMa, il nuovo e virtuale Museo del Design delle Marche; la Materioteca, una piattaforma di confronto tra la progettazione ed i nuovi materiali.

All'inaugurazione parteciperà il prof. Stefano Maffei, Direttore e Responsabile Scientifico Polifactory Milano. E’ prevista una tavola rotonda alla quale prenderanno parte i rappresentanti di tutti i partner coinvolti (Cna, Poliarte, Regione Marche, Citynet, C28, Hi-Tech Lab), poi verranno visitati i locali prima di un gustoso aperitivo offerto in sede. “Il nostro obiettivo – dichiara il direttore Cna Territoriale Ancona, Massimiliano Santini – è quello di fertilizzare il tessuto imprenditoriale affinché sia sempre più ricettivo all’innovazione, attraverso la contaminazione, il confronto costruttivo, l’offerta di servizi appropriati. Il nuovo Fab Lab si propone come centro di aggregazione dell’innovazione nelle Marche”. La partecipazione è gratuita, è gradita l’iscrizione tramite mail a dsestilli@an.cna.it