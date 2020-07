I parchi cittadini diventano palestre per over 65: il calendario di Estate in movimento

Estate in movimento è un appuntamento annuale nei vari parchi della città: parco Belvedere, Cittadella, Parco degli Ulivi, Forte Altavilla con una serie di pratiche che vanno dallo yoga alla ginnastica. Messe a disposizione gratuitamente e condotte da specialisti, queste pratiche favoriscono il benessere psicofisico, mantenendo ancora abili e attivi. Inoltre parte al Parco della Cittadella anche “Un km in salute”, che ha lo scopo di contrastare la sedentarietà e

promuovere l’attività fisica moderata in relazione alle capacità individuali. Un percorso di un chilometro dove saranno posizionati 10 pannelli, ogni 100 metri, progettati per monitorare la propria fatica e velocità di passo in coerenza con i risultati di un test preliminare. Questo progetto, nato nel 2017, è promosso e sostenuto dall’Ufficio promozione della salute dell’Area Vasta 2. Questa iniziativa, dedicata in principal modo agli over 65, è organizzata dal Comune di Ancona - settore Servizi Sociali, nell'ambito delle attività svolte dall' Ufficio Città Sane, in collaborazione con la UISP.

Il calendario settimanale

Gli appuntamenti prendono avvio oggi 6 luglio e proseguiranno fino al 7 agosto e successivamente dal 1° al 30 settembre e riguardano diverse discipline; in particolare:

Yoga

lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 10 al Parco Belvedere

martedì dalle 9 alle 10 al parco Cittadella e dalle 18 alle 19 al Parco degli Ulivi,

mercoledì dalle 18 alle 19 al parco Forte Altavilla.

Ginnastica

lunedì dalle 18 alle 19 al Parco Belvedere

il giovedì dalle 18:30 alle 19:30 al parco della Cittadella,

“Un chilometro in salute”

giovedì dalle 17:30 alle 18:30 al parco Cittadella.

Gruppi di cammino

venerdì dalle 8:30 alle 9:30 (primo gruppo) dalle 9:30 alle 10:30 (secondo gruppo) ogni settimana verrà proposto un percorso diverso.

Informazioni

La frequenza è a titolo gratuito, per tutte le attività è obbligatoria la presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica, ogni partecipante dovrà portare il proprio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

tappetino

asciugamano

mascherina; la scheda di iscrizione potrà essere consegnata il giorno dell'inizio di attività o inviata via mail al seguente indirizzo: ancona@uisp.it.

Tutti i partecipanti saranno coperti da assicurazione sportiva; per ogni tipo di informazioni è possibile rivolgersi a Uisp -Sport per Tutti -comitato territoriale di Ancona.