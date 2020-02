El Rey, Cesare e gli amici coccolosi: ecco i gatti più belli del mondo

Cesare, El Rey e i loro amici: enormi Maine Coon, splendidi Norvegesi, tenerissimi Ragdoll, particolarissimi Sphynx. Gatti, ma non solo. Ci sono anche gli “amici” meno pelosi, i serpenti, provenienti dal tutto il mondo: la star è un pitone indiano albino lungo 6 metri e pesante 120 chili.

Mici & rettili, un binomio singolare ma ben riuscito per l’esposizione internazionale in corso al PalaBadiali di Falconara, oggi fino alle 19 e domani (domenica 16 febbraio) dalle 10 alle 19. «I gatti più belli del mondo» è il titolo della manifestazione che rappresenta una tappa del campionato mondiale della World Cat Federation. Alla selezione felina, organizzata a Falconara ogni tre anni e unico appuntamento nelle Marche, gareggiano splendidi esemplari di Maine Coon e Norvegesi, con le loro code giganti e il folto mantello, i Ragdoll, così chiamati perché assomigliano a bambole di pezza per quanto sono coccolosi, gli Scottish, i British, i Siberiani e gli Sphynx, i gatti “nudi”, simili alle Sfingi egiziane. Gli esemplari che otterranno un punteggio maggiore potranno accedere alle selezioni successive. La finale europea è prevista nel 2021 in Lombardia, quella mondiale sarà organizzata nel 2022.

Alla selezione felina si accompagna una splendida esposizione di rettili provenienti da ogni parte del mondo, con esemplari rari come il gigantesco Pitone indiano albino, quello indonesiano, il Boa arcobaleno, l’Anaconda, il velenosissimo Kukri, il Serpente Bruno del Madagascar, il Falso Cobra del Sudamerica e il Pitone reale, oltre allo spaventoso Boa Constrictor, che con i suoi 60 chili di potenza non lascia scampo alle prede.