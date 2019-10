Ad Ancona le escort costano meno e lavorano di più, i dati "piccanti" sulla provincia

Ad Ancona le escort costano di meno e lavorano di più. Si registra una media di 232 escort attive, tanto che Ancona è al 29° posto nella classifica di escort per abitante con cui si misura il numero di sex worker per ogni residente, stilata in base alle 60 province italiane con il maggior numero di escort che Escort Advisor ha stilato nel 2019. Occupa invece il 40° se si parla di numero di escort. Risulta essere tra le province più economiche se si parla di costi: il prezzo medio è di 88 euro, in diminuzione del 10% rispetto a sei mesi fa, in più dallo scorso anno la media dei prezzi regionali ha subito un calo generale del 6%.



Nel profilo che si può stilare grazie ai dati del sito Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, emerge che gli utenti unici dal solo comune di Ancona sono stati più di 31.981 dall’inizio dell’anno, con una visita media di 10 profili per sessione, rimanendo così in linea rispetto alla media nazionale quando si parla della ricerca della sex worker ideale. Nel dettaglio gli utenti che hanno un’età compresa tra i 25-34 sono il 22%, tra i 35-44 il 48%, tra i 45-54 il 30%. I dati sono calcolati sulle escort con recensioni pubblicate su Escort Advisor nella provincia di Ancona, in quanto i dati basati su questo sistema sono più affidabili.



Cosa spinge dunque gli uomini ad andare ad escort? Curiosità oppure bisogno di nuove esperienze o ancora di affettività che altrimenti non troverebbero senza pagare. Significativo anche come la scelta ricada spesso su escort over 45 e curioso inoltre come ci sia anche una nutrita fetta di ragazze giovanissime che vanno alla ricerca del sesso a pagamento con donne. La percentuale di presenza di escort nella provincia è così distribuita: Ancona 81% (188 escort), Jesi 9% (22), Senigallia 4% (9), Montemarciano 3% (7), Fabriano 1% (3), Numana 0,74% (2), Agugliano 0,25% (1), Falconara Marittima 0,25% (1), Arcevia 0,25% (1).

Nel dettaglio le nazionalità delle escort ad Ancona si dividono in: italiane 16%, brasiliane 13%, colombiane 12%, venezuelane 9%, spagnole 7%, cubane 5%, argentine 5%, rumene 4%, moldave 4%, ungheresi 3%, russe 3%, bulgare 3%, francesi 2%, portoghesi 2%, ceche 2% e un totale poi di nazionalità miste tra sud americane, europee, asiatiche. A livello di fascia di età le escort attive ad Ancona mediamente corrispondono in modo piuttosto preciso alla media nazionale, con una netta maggioranza fra i 25 e i 35 anni. Infatti: il 24% ha tra i 18 e i 24 anni, il 54% dai 25 ai 36, il 18% dai 37 ai 45, mentre solo il 3% sono over 46.