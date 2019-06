Erasmus Student Network, successo per il meeting organizzato a Senigallia

SENIGALLIA – Grande successo per l’evento organizzato dalla sezione di Ancona dell’Erasmus Student Network, che ha visto oltre 200 volontari provenienti da tutta Italia ritrovarsi a Senigallia per la seconda assemblea generale dell’associazione.



Durante la conferenza di apertura, tenutasi negli suggestivi spazi della Rotonda a Mare, sono intervenuti il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi e David Scaradozzi, responsabile internazionalizzazione nella facoltà di ingegneria. Gli ospiti hanno sottolineato quanto sia importante sentirsi dei cittadini europei e su come l’Univpm si sta impegnando per migliorare i processi di internazionalizzazione nell’ateneo.

Oltre ai volontari italiani, all’assemblea hanno preso parte anche cinque ospiti internazionali provenienti dall’Olanda, Germania, Svezia e Croazia, tra cui l’uscente Web Project Administrator di Esn International. Tra gli argomenti di punta trattati c’è stato il report sulla campagna #StavoltaVoto promossa dal Parlamento Europeo e sostenuta da Erasmus Student Network Italia per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del voto in vista delle elezioni europee. Per questa occasione è stato realizzato un video di cui sono protagonisti gli studenti Erasmus, che raccontano quali sono le motivazioni per cui andranno a votare per il nuovo Parlamento europeo. I risultati ottenuti da Esn sono stati eccellenti, solamente con il video pubblicato su Facebook sono state raggiunte oltre 11 mila visualizzazioni.



Altro argomento di punta è stato il progetto ‘’Il tuo Erasmus con Esn” grazie al quale Esn Italia mette a disposizione degli studenti italiani in partenza per l’Erasmus tre contributi economici del valore di 1000 euro ciascuno. I vincitori delle borse di studio verranno scelti previa una prova scritta che ha come oggetto lo svolgimento di un tema e che si terrà il prossimo 3 luglio. Durante le tre giornate ci sono stati anche momenti di confronto e scambio di best practice. I feedback da parte dei partecipanti sono stati tutti molto positivi: particolarmente apprezzata la location e i coffee break tematici con prodotti tipici marchigiani.