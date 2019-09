Una serata per Draghetto, cena benefit per il cane salvato da morte certa

Rischiava di morire in un box ricavato dentro un vecchio rudere di Ostra. A salvare Draghetto da quelle condizioni igienico-sanitarie critiche furono le guardie zoofile dell’Oipa Ancona. Per domani, venerdì 20 settembre, il Biagio’s Group e la onlus Cani& Gatti hanno organizzato una cena benefit all’Hotel Ristorante “La Vecchia Fattoria” di Loreto (via Alessandro Manzoni, 19) proprio dedicata al cane.

A partire dalle 20,30 la serata “Tutti uniti per Draghetto” proporrà buffet salato e dolce più acqua a 15 euro e sarà possibile portare anche cibo per Draghetto. In particolare, fanno sapere gli organizzatori, servono crocchette senior oppure gastrointestinali per cani di piccola taglia. Info e prenotazioni: tel. 071978976