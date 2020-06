Il team di Donnavventura a Senigallia: le ragazze raccontano le bellezze della città

SENIGALLIA – Le ragazze di Donnavventura sono di nuovo a Senigallia, sulla Spiaggia di Velluto e tra le splendide vie del centro storico, per raccontare le bellezze della città e le sue eccellenze imprenditoriali e artigiane. Tre intense giornate che sono iniziate ieri con un’intervista allo chef stellato Mauro Uliassi, le visite alla Rotonda a mare e alla Rocca Roveresca, fino alla scoperta della mostra “Sguardi di Novecento. Giacomelli e il suo tempo”, insieme al fotografo senigalliese Lorenzo Cicconi Massi.

Le riprese continueranno oggi e domani, per raccogliere ulteriori immagini, suggestioni e testimonianze che saranno inserite nella puntata dedicata alle Marche, la cui messa in onda su Rete 4 è prevista entro l’estate. «Si tratta di una importante vetrina promozionale per la città – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – particolarmente utile per sostenere l’economia del territorio, e in particolare le attività turistiche, in questa delicata fase post Covid. Per questo motivo la nostra scelta è caduta su un format autorevole, intelligente e raffinato, capace di raccontare al grande pubblico le meraviglie del nostro patrimonio culturale e artistico, i buoni sapori delle nostre tipicità, l’eccellenza delle nostre strutture ricettive. Il tutto in maniera efficace, coinvolgente, e con un tocco femminile che rappresenta sicuramente un valore aggiunto».