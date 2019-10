Lotta alla distrofia muscolare, collaborazione tra UILDM e Leo Club Ancona Riviera del Conero

Sabato 26 Ottobre presso il Bar Jolly di Sirolo il Leo Club Ancona organizza una cena di beneficenza, per finanziare il progetto promosso da UILDM Ancona: Idee in movimento. Un’attività che nasce dall’esigenza di approfondire e parlare con vari esperti di alcune tematiche riguardanti i giovani che vivono le loro giornate con una disabilità. Il percorso si articolerà in un ciclo di incontri condotti dalla Psicologa e Psicoterapeuta del Centro per le Malattie neuromuscolari all’interno dell’Ospedale Regionale di Torrette, Valentina Ranaldi, e con l’aiuto di una giovane volontaria e co-coordinatrice del Gruppo Giovani della Sezione, Raffaella Scorza. Il costo sarà di 20 euro, qualora si fosse interessati a partecipare si prega di contattare il Presidente del Leo Club Ancona: Davide 340 4529424.