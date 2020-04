Dati sempre più allarmanti, Marche tra le regioni con più morti e positivi al Coronavirus

Le Marche sono la quinta regione in Italia per numero di decessi e di pazienti positivi al Coronavirus e la sesta per ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. E’ quanto si evince dalla elaborazione dei dati del Dipartimento della Protezione civile nazionale, comunicati alle ore 17 di ieri. Sulla base di quei dati la Regione Marche ha reso note le tabelle che descrivono tutta la mappa del paese con tutti i numeri per le varie regioni.

