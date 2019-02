Cristina D'Avena e l'amore per le Marche su "Raccontami"

Anche quest'anno Marco Zingaretti a Sanremo nella settimana più importante dedicata alla musica italiana ed, oltre a condurre il fashion week e l’evento del Cantagiro, ha effettuato un reportage di interviste e saluti da parte di alcuni cantanti ed ospiti che circondavano quest'ultimo festival per la trasmissione regionale “Raccontami”.

Tanti i personaggi e big della canzone che ha incontrato il conduttore anconetano. Molti sono legati alle Marche e alla provincia di Ancona. Di Patty Pravo, Nek, i ragazzi di “Il Volo”, lo show man imitatore Antonio Mezzancella vincitore dell'ultima edizione di "Tale e Quale", Elena Sofia Ricci saluta Fabriano dove ha girato “Che Dio ci Aiuti”, Giovanni Caccamo, Irama. Su tutti c'è Cristina D’avena che, intervistata da Zingaretti, ha ricordato momenti della sua infanzia a Jesi e ad Ancona dove ancora resiedono suoi cugini ed altri parenti. Inoltre la trasmissione manderà in onda interviste ai cantatanti marchigiani protagonisti sul palco dell'Ariston Piero Romitelli autore dei brani interpretati da Loredana Berte (4° posto) e da Il Volo (3° posto) ed anche la band “La Rua” che si sono aggiudicati il premio Assomusica 2019.

La puntata di “Raccontami, Speciale Sanremo”, andrà in onda anche stasera alle ore 23,30 e lunedi 18 febbraio alle ore 13. Da martedi prossimo alle 21,30, serata in diretta, Raccontami proseguirà con gli ospiti in studio. Qualche anticipazione vedranno racontarsi Alessia Polita, il cantante Francesco Capodacqua, la Cheffa Maria Vittoria Griffoni, l’autore Piero Romitelli e il barzellettiere Rana.