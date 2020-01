Spettacoli e sicurezza, corso della Regione con gli istruttori di Krav Maga

Un corso di 15 ore, distribuito su quattro giorni, incentrato sulle tecniche di interposizione e mediazione dei conflitti. Lo hanno tenuto dal 15 al 20 gennaio quattro istruttori della KMA (Krav Maga Academy), incaricati dalla Regione Marche, tramite la Cipa, di affrontare il tema al corso Asc con gli addetti alla sicurezza e al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

Per la docenza sono stati scelti Simone Cingolani, Marco Papi, Diego Montinaro e Marco Cropo, istruttori qualificati esperti di Krav Maga, antica arte israeliana dell’autodifesa che consente di apprendere le tecniche per proteggersi da aggressioni in strada, anche a mano armata.

Il corso Asc (Addetti sicurezza e controllo), altamente formativo e professionalizzante, punta a formare personale in grado di gestire la sicurezza nell’ambito degli eventi e degli intrattenimenti, sia pubblici sia privati, mettendo in atto strategie di controllo e orientando le azioni alla gestione positiva dei conflitti: fondamentale è l'aspetto psicologico perché il corretto approccio mentale è alla base non solo dell'autodifesa, ma anche del giusto comportamento da tenere per sedare scontri e stroncare sul nascere possibili situazioni di rischio per l'incolumità pubblica.