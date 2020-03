I prodotti della terra arrivano a casa: tutte le aziende che consegnano a domicilio

Saltano i mercati settimanali di Campagna Amica per la provincia di Ancona ma Coldiretti rilancia con il chilometro zero consegnato a domicilio. Con le più stringenti misure per in contenimento del Coronavirus sono arrivate anche le ordinanze comunali che chiudono i mercati di Ancona e di Senigallia. Appuntamenti del martedì, sabato e domenica (seconda e quarta del mese) per il centro del capoluogo dorico e del sabato ai senigalliesi Portici Ercolani che saranno ripresi a data da destinarsi. Gli agricoltori tuttavia non si sono dati per vinti e con spirito costruttivo si sono organizzati per le consegne a domicilio. «Come organizzazione, in un momento come questo, dobbiamo avere la responsabilità e il senso civico che sono richiesti – spiega Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Ancona – Anche l’agricoltura dunque darà il suo contributo per far spostare meno le persone ma rendere comunque fruibile il cibo di qualità. Una possibilità per le aziende di continuare a lavorare ma anche per i cittadini». Carne, salumi, olio, vino, miele, legumi, ortofrutta, pasta, cereali: i cittadini che preferiscono non uscire di casa o non possono farlo hanno la possibilità di contattare direttamente gli agricoltori dei mercati di Campagna Amica e fare il loro ordinativo. L’iniziativa è collegata anche con il servizio di pronto intervento del Comune di Ancona (tel. 071.54488).

Le aziende

Ecco le aziende che hanno aderito all’iniziativa:

ANTICA FATTORIA TOGNI (carni fresche, salumi): 366-1982182 - info@anticafattoriatogni.it

AZ. AGR. GALLUZZI (olio, vino, miele, legumi): 338-1530832 - info@aziendaagrariagalluzzi.it

AZ. AGR. LA FONTE (prodotti senza glutine, quinoa) : 338-9786556 - soc.lafonte@gmail.com

CANTINE DEL CARDINALE (prodotti alla visciola): 333-2107220 - cantinedelcardinale@gmail.com

IL LAGO NELLA VALLE (ortaggi bio, pasta, cereali): 392-4210426 - info@illagonellavalle.it

L’ORTO DI NONNA TERESA (ortofrutta): 331-2216505 - melindau7@gmail.com

NERO VISCIOLA (vino e acquavite di visciola): 340-4691187 - giorgio@nerovisciola.it

TENUTA DELL’UGOLINO (vino, spumante): 0731-812569- cantina@tenutaugolino.it