L'emergenza tiene tutti a terra, voli cancellati al Sanzio: ecco i collegamenti sospesi

La difficile situazione del traffico aereo che sta attraversando in particolare l'Italia e dovuta all'emergenza Covid-19 sta portando le compagnie aeree a cancellare molteplici collegamenti. E' il caso dell'Albania che al riscontro positivo su due viaggiatori rientrati nella giornata di ieri da Firenze, hanno cancellato tutti i voli per l'Italia.

Anche l'aeroporto delle Marche è stato coinvolto con il volo su Tirana che è stato cancellato dalla compagnia Blue Panorama per il mese di marzo. In questo momento anche le linee interne non sono esenti da problemi dovuti al calo del traffico per l'emergenza Covid-19. La compagnia aerea Volotea ha sospeso per il mese di marzo i voli per Palermo e Catania.