Coronavirus, la Cisl chiede un incontro in Regione: «Preoccupati per chi lavora in sanità»

«La Fp Cisl Marche esprime tutta la propria solidarieta' ad infermieri, oos, ausiliari e personale tutto che operano , in questo periodo, con estrema preoccupazione alla luce dei rischi connessi all'arrivo purtroppo anche in Italia del Coronavirus». La nota sindacale è firmata dal Segretario Generale Luca Talevi.

«In maniera costruttiva , senza creare ulteriori allarmismi, la Fp Cisl Marche, pur consapevole dello sforzo che il sistema sanitario tutto, dal livello centrale a quello regionale, ha messo in campo , ritiene necessario un apposito incontro in Regione sul tema alla luce dell'aggravarsi della situazione nelle ultime 48 ore – prosegue la nota- La preoccupazione è in questo momento principalmente rivolta ai professionisti della sanita, sottoposti a notevole stress, soprattutto nei settori dell'emergenza, ala luce anche della concomitanza tra i picchi influenzali e la psicosi legata al Coronavirus. E' altresi necessario adottare le massime misure di sicurezza e prevenzione sanitaria per tutto il personale affinche' possano operare in tranquillita' e sicurezza , evitando casi quali quelli purtroppo accaduti in queste ore a Codogno . Necessita una costante informazione della situazione agli operatori sanitari, ed un attento controllo sulla corretta e tempestiva applicazione dei protocolli sulle misure di alto contenimento. Mai come in questa situazione è fondamentale la rigorosa applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: a partire da un aggiornamento in ogni struttura della valutazione del rischio per la presenza del nuovo rischio biologico, e della conseguente informazione e formazione ai lavoratori con la consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale. E' necessario altresi istituire un apposito fondo regionale per remunerare le prestazioni dei lavoratori, stante il fatto che attualmente tutte le prestazioni aggiuntive richieste vengono garantite solo tramite i sempre piu' esigui Fondi di Produttivita' di tutti i lavoratori. Ci auguriamo che la Regione nelle prossime ore convochi i sindacati per affrontare questi temi in una ottica partecipativa tesa a garantire infermieri, oos e personale tutto che in questo momento mettono a rischio la propria salute per dare il massimo supporto ai cittadini»