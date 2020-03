Stretta sugli assembramenti, sanzioni in arrivo: piazza del Papa osservata speciale

Incontro questo pomeriggio tra il sindaco Valeria Mancinelli, il vice sindaco Pierpaolo Sediari, i responsabili del settore commercio, la Polizia Locale e, in collegamento skype, i rappresentanti delle categorie commerciali e artigianali della città. Una nota del Comune spiega che «si sta procedendo in pieno spirito di collaborazione ad una corretta informazione degli esercenti riguardo le disposizioni nazionali emesse domenica. Si confida nel buonsenso e nella responsabilità degli operatori: oltre alla comunicazione capillare, verranno effettuati controlli ed eventualmente sanzioni».

Piazza del Papa e gli assembramenti

«In particolare – continua la nota- è stata analizzata la situazione di Piazza del Papa. Il Comune ha interessato Prefettura e Questura affinché si evitino assembramenti in violazione di quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali assembramenti, qualora si verifichino nuovamente, dovranno essere dispersi. Per quanto riguarda i mercati, dovranno essere garantite le distanze di sicurezza mentre per i mercati al coperto personale del Comune verificherà le presenze per evitare un eccessivo affollamento».

Mostre mercato

Sospese le mostre mercato (Coldiretti, Archi e Antiquariato) «È indispensabile gestire questa emergenza in piena sintonia, nella chiarezza e con senso di responsabilita'- commenta il sindaco Mancinelli-. Superata l'emergenza valuteremo gli interventi del Governo a sostegno di commercio e artigianato e saremo pronti a fare la nostra parte come Comune. Siamo consapevoli delle difficoltà dei nostri operatori commerciali e più in generale di tutta la rete economica e produttiva. Troveremo insieme il modo di sostenere progetti di aiuto e rilancio».