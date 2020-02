Coronavirus, la Lega chiama il sindaco: «Mascherine per chi lavora in uffici comunali»

ANCONA - «Il rischio di contagio da Coronavirus comincia purtroppo ad essere sempre più elevato nelle città del nostro Paese. Il Sindaco, responsabile delle condizioni di salute della popolazione del territorio, nell’attesa di linee guida di Stato e Regione, deve attivarsi da subito». Lo chiede, tramite nota stampa, il capogruppo della Lega Ancona Marco Ausili.

«C’è bisogno ad esempio di fornire, sin da ora, mascherine al personale che lavora presso gli uffici comunali al pubblico, visto che, soprattutto in certi uffici, come Anagrafe, Stato Civile e Servizi Sociali, il contagio potrebbe verificarsi – prosegue Ausili- sarà inoltre necessario provvedere a sanificare giornalmente questi locali. Invitiamo inoltre l’Amministrazione a richiedere immediatamente un incontro con Prefettura e Ordine dei medici per monitorare la situazione».