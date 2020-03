Il laboratorio analisi aumenta gli sforzi nell'emergenza: "Ma non facciamo tamponi per Covid-19"

E’ un’emergenza, quella per il Coronavirus, che coinvolge anche la parte privata del sistema sanitario che vuole fare la sua parte aumentando gli sforzi. In prima linea c’è anche il “Gruppo Laboratorio Analisi del Piano” che, in linea con le indicazioni degli enti competenti, per garantire una migliore operatività al servizio e diluire gli accessi, fa sapere di aver ampliato i propri orari di servizio nella sede di Via Giordano Bruno 50, Ancona. Come? L’orario del prelievo verrà prolungato dalle ore 7,30 alle ore 11,30, dal lunedì al sabato, mentre l’orario dell'accettazione verrà ampliato anche il pomeriggio nella fascia oraria 17-19 per prenotare prelievi da effettuarsi nei giorni seguenti. Nelle sedi di via Trieste 21 ad Ancona (c/o Poliambulatorio Medical Point - 071 3580435) e via Puglie 8/A a Falconara Marittima è inoltre possibile effettuare prelievi solo su prenotazione.

Ma soprattutto il Gruppo Laboratorio Analisi del Piano chiarisce che, come da direttive regionali, l'effettuazione di tamponi per la diagnosi del COVID-19 è riservata esclusivamente al Laboratorio di Virologia presso l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.

Resta fermo che “in tutte le nostre sedi sono state predisposte misure di igiene, che garantiscano un'accurata pulizia/disinfezione/areazione degli ambenti, e preventive nei confronti dei pazienti e degli operatori: dispensatori di disinfettante antisettico per le mani, guanti e mascherine.