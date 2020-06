Spiagge libere, prenotazione ma non in tutte: la capienza massima di ogni arenile

La prenotazione del posto in spiaggia libera tramite la piattaforma iBeach, necessaria per mantenere le distanze di sicurezza previste dalle misure anti Coronavirus, sarà obbligatoria solo a Mezzavalle (capienza massima 612 posti) e a Portonovo (capienza massima 440 posti). Il litorale nord di Ancona non rientra nelle prescrizioni, anche se chi lo frequenterà sarà comunque soggetto alle regole generali di sicurezza. «Abbiamo attivato la prenotazione in quei tratti dove anche negli anni scorsi si poneva il problema del sovraffollamento, cioè Portonovo e Mezzavalle – ha spiegato il sindaco Valeria Mancinelli durante la presentazione di iBeach- in quei posti dove la domanda è sempre stata più forte di quello che i luoghi sopportavano. A Palombina e lungo il litorale nord la pressione antropica non è così forte da prevedere problemi anche con il distanziamento». Nella baia e a Mezzavalle la prenotazione sarà obbligatoria solo nei fine settimana. La presentazione dell’applicazione iBeach è stata portata avanti da due dei quattro sviluppatori, Angelo Abate e Marco Santilli, che hanno simulato una prenotazione su un monitor (GUARDA IL VIDEO). L’app è già attiva per gli stabilimenti privati aderenti, ma il sistema di prenotazione per le spiagge libere a cui si appoggia il Comune sarà possibile solo a partire dalla sera del 4 giugno.

Mezzavalle e Portonovo

A Mezzavalle e a Portonovo ci sarà un cartello con il QR code che si dovrà inquadrare con il proprio smartphone a prenotazione avvenuta. Solo a Mezzavalle, in cima allo stradello, ci sarà uno steward fisso per rafforzare il filtro “a monte” e impedire che chi non ha diritto a stare in spiaggia debba poi risalire il faticoso percorso. Gli steward saranno presenti in tutte le spiagge quotidianamente, ma non faranno multe a differenza della polizia locale: «Che comunque ci sarà» ha specificato il sindaco. Roberta Alessandrini, dirigente del settore turismo del Comune, ha spiegato che a Mezzavalle saranno installate delle basi fisse in legno per poter fissare gli ombrelloni e che queste occuperanno il 20% della spiaggia. Nelle altre spiagge ci saranno le tradizionali basi in cemento.

Le capienze

Complessivamente, in tutte le spiagge libere di Ancona, sarà possibile occupare 1822 postazioni divise in posto ombrellone (4 persone) o telo mare (2 persone). Ecco le singole disponibilità: