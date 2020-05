Marche fase 2, commercio e turismo ripartono: tutte le regole settore per settore

L'11 maggio la Regione Marche ha approvato una serie di protocolli per regolamentare le riaperture, nei settori del turismo, del commercio e dei servizi sociosanitari. I protocolli approvati riguardano: sicurezza negli hotel, sicurezza nelle strutture extralberghiere, campeggi e villaggi turistici, stabilimenti balneari, commercio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati, commercio itinerante), somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), commercio in sede fissa (negozi), tatuatori, sgombero cantine e solai, estetisti e parrucchieri. Dal 18 maggio partirà la campagna promozionale della destinazione Marche, orientata a media e a una spinta digitalizzazione, mirata al turismo di prossimità ma anche con misure di incentivo per i Marchigiani all’estero e bonus vacanze. Per quanto riguarda la cultura (musei, biblioteche, ecc), lo spettacolo, gli eventi e le attrazioni turistiche, sono in fase di completamento i relativi protocolli.

Qui tutti i protocolli anti Covid divisi settore per settore

STABILIMENTI BALNEARI

SPIAGGE LIBERE

ALBERGHI, HOTEL E STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

CAMPEGGI E VILLAGGI

IN AGGIORNAMENTO