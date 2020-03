Estra ed EstraPrometeo, come ottenere i servizi senza andare allo sportello

Gli uffici al pubblico di EstraPrometeo e di Estra rimangono aperti, ma in coerenza con le disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo 2020, si chiede ai clienti di recarvisi solo per inderogabili necessità. Sono infatti a disposizione canali alternativi di comunicazione che permettono di non recarsi presso gli uffici. Queste le varie possibilità.

Per i clienti EstraPrometeo:

- Email: clienti@estraprometeo.it

- Call center 800 019 019, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da telefono fisso)

- Call center 02 827070 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare)

- Servizio letture contatore gas e luce: 800 057 057 (da telefono fisso), 02 8270 (da cellulare)

Per i clienti Estra:

- Email: clienti@estraspa.it

- Comunicazione tramite sito: https://www.estra.it/richiesta-contatto

- Chat: https://www.estra.it/info-e-contatti

- Call center 800 128 128, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da telefono fisso)

- Call center 02 8270 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare)

- Call center 800 104 104 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (per le imprese)

- Servizio letture contatore gas e luce: 800 057 057 (da telefono fisso), 02 8270 (da cellulare)

Tramite gli elencati canali, EstraPrometeo ed Estra sono a disposizione dei propri clienti per svolgere le pratiche relative ad allacciamenti, attivazioni, subentri, volture, inoltrare segnalazioni, richieste di informazioni, reclami, senza nessuna differenza rispetto al recarsi fisicamente presso gli uffici al pubblico e in piena sicurezza, rimanendo a casa.

Gli uffici chusi al pubblico

Infine si ricorda che nelle sedi di Estra di Ancona (via Trieste, 2) e di EstraPrometeo di Osimo (via Adriatica,2 - SS 16 Km 309)) non si effettua servizio clienti e non c’è ricevimento di pubblico. Si invitano dunque i clienti a non recarsi presso le sedi aziendali. In ogni caso l’accesso alle sedi potrà avvenire solo su appuntamento.