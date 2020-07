Aperitivo in sicurezza con il distanziometro hi-tech: arriva "Safety Bubble Device"

L’aperitivo si fa in sicurezza e con le distanze rispettate grazie al Safety Bubble Device. Il dispositivo è capace di avvertire chi lo indossa (con un suono o una vibrazione) che ci si è avvicinati troppo a un’altra persona ed è stato il protagonista di un evento milanese che nei giorni scorsi ha interessato gli operatori economici e i professionisti del settore immobiliare.

Il distanziometro, ideato e realizzato dall’azienda anconetana Vesta in collaborazione con Zanini Consulting, è stato consegnato applicato a un collare porta badge a tutti i partecipanti muniti di mascherina all’ingresso a Villa di Segnanino di San Pietro, sede dell’evento. Manager, gestori di fondi immobiliari, ingegneri, studi legali specializzati, architetti: tante realtà imprenditoriali di uno dei settori più colpiti dal lockdown che si sono potute tornare a incontrare dal vivo dopo i mesi delle call su Skype o su Zoom. In un happy hour di networking, organizzato da Il Punto/Corfac International, società di consulenza immobiliare integrata da oltre 40 anni attiva nel settore e da Inarcheck, società di ingegneria specializzata nella verifica di progetti e servizi immobiliari, a zero rischi di assembramento.