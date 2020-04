Covid, la teoria sulla diffusione passa per Ancona: «Ha viaggiato in autostrada sui tir»

Come è avvenuta la diffusione del nuovo coronavirus in Italia? Questa è soltanto una delle domande che gli esperti si stanno ponendo da quando il Covid 19 ha fatto la sua comparsa sul territorio italiano. Secondo un'ipotesi avanzata da Giovanni Sebastiani, ricercatore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone", del Cnr, "Il virus ha viaggiato in autostrada".

Lo studio, in via di pubblicazione, ha ricostruito la mappa del contagio in Italia, con le vie di comunicazione ferroviarie e autostradali che avrebbero giocato un ruolo chiave. Proprio per questo motivo la strategia sui trasporti è uno dei fattori chiave nell'impostazione della cosiddetta fase 2. Secondo quanto riportato da Today.it, Sebastiani, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato il teorema alla base di questa ricerca sulla diffusione del virus: «Probabilmente si è spostato col traffico degli autotrasportatori e sarebbe interessante verificare la frequenza dei contagi in questa categoria». Tra queste anche la tratta che da Bologna passa per Ancona. Il che spiegherebbe anche come le Marche e le sue province siano tra le più colpite.

