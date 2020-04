I prezzi dei prodotti più ricercati durante la spesa aumentano, Adiconsum: «Evitare speculazioni»

In questi giorni l'associazione Adiconsum Marche ha raccolto diverse segnalazioni da parte dei consumatori su rincari ingiustificati che interesserebbero alcuni prodotti maggiormente acquistati dai cittadini durante la spesa, nei piccoli esercizi come presso la grande distribuzione.

"Ben venga l’iniziativa del Governo di calmierare il costo delle mascherine i cui prezzi erano moltiplicati fino a 10 volte l’importo che avevano le mascherine prima del Covid-19 - si legge in una nota della rappresentanza - ma resta un aumento importante e ingiustificato dei prodotti igienizzanti, che inizialmente scarseggiavano sugli scaffali. In queste settimane la nostra associazione dei Consumatori ha rilevato inoltre una tendenza dei prezzi al rialzo soprattutto riguardo ai beni di prima necessità appartenenti al settore alimentare come pasta, olio, frutta e verdura".

Alcuni consumatori avrebebro infatti riscontrato, soprattutto nei piccoli centri dove c’è poca concorrenza, che non vengono più applicate promozioni ed offerte da parte degli esercenti, facendo così lievitare il costo del carrello. "Sulla questione facciamo appello affinché non ci sia uno sfruttamento del momento di grave emergenza per mettere in atto comportamenti speculativi, al fine di ottenere indebiti guadagni a danno di tutti i consumatori. Situazioni come la perdita di lavoro, il ricorso alla cassa integrazione, la mancanza di entrate e altre fonti di reddito hanno ridotto drasticamente il potere di acquisto di molte famiglie che si trovano in difficoltà. Le speculazioni di chi approfitta di questo delicato momento per alzare i prezzi dei beni di prima necessità sono inaccettabili e vanno sanzionate. Nell’auspicare comportamenti sempre più responsabili, l’Adiconsum Marche ricorda che sta monitorando la situazione ed invita a segnalare alle nostre sedi operative in tutte le province eventuali aumenti indiscriminati dei prezzi al consumo, scrivendo al seguente indirizzo: osservatorioprezzi@adiconsummarche.it