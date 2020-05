Consegnate all'Asur le chiavi della postazione di emergenza territoriale 118 “Potes Ancona 2"

ANCONA - Consegnate questa mattina dall'assessore alla Protezione civile e Partecipazione democratica, Stefano Foresi, le chiavi della postazione di emergenza territoriale 118 “Potes Ancona 2” alla Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 2. Erano presenti Ermanno Zamponi direttore provinciale 118, Paola Massei coordinatrice del 118 Ancona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La postazione 118 nei locali comunali di via Esino 62, a Torrette (ex seconda circoscrizione) è concessa in uso gratuito fino al termine dell' emergenza, in attesa di avere la consegna dei nuovi locali all’ex Umberto I°, prevista entro la fine 2020, per la realizzazione della definitiva postazione di emergenza territoriale 118 “Potes Ancona 2”. L'Ufficio tecnico magazzino ha svolto attività di piccola manutenzione, affinché l’immobile fosse idoneo all’utilizzo richiesto da parte dell’ASUR. "Prosegue la collabrazione con l'Asur Area vasta 2, in questo momento di emergenza - spiega l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi - . Abbiamo messo a disposizone uno spazio per il 118 che è prossimo all'ospedale di Torrette e al contempo distaccato dal complesso ospedaliero per ragioni operative e per rispondere al meglio all'esigenza Codiv. Ringrazio i colleghi dell'Amministrazione per la pronta collaborazione".