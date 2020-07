Cna Ancona, ultimo appuntamento di "Abilità": arriva Oscar di Montigny

ANCONA - Un webinar di chiusura da capogiro per "Abìlita" il percorso di esperienze formative per le imprese realizzato da CNA Territoriale di Ancona. A sorpresa sarà infatti lo scrittore e speaker internazionale Oscar di Montigny a concludere il ciclo formativo sulle "Nuove competenze per il business". Un percorso quello di Abìlita aperto lo scorso 16 giugno da Ivan Ortenzi con il viaggio dentro l'innovazione e il concetto di "apprendere per agire", che ha visto poi gli imprenditori partecipanti cimentarsi con i temi del "Management dell'incertezza", del "Business Model Canvas" e del "Decision Making". E che si chiuderà esattamente un mese dopo, dopo domani, con Oscar di Montigny.

L'appuntamento "online" di chiusura è infatti per giovedì 16 luglio alle ore 18.00 quando Oscar di Montigny racconterà, intervistato dal Presidente dei Giovani imprenditori CNA di Ancona Luigi Paladini, il suo ultimo libro "Gratitudine". Al centro del confronto, aperto anche alle domande dei partecipanti, ci sarà la riflessione di Di Montigny sulla bussola con cui orientarsi oggi: la Gratitudine. Nel medio e nel lungo periodo suscitare Gratitudine è l'unica strada per-il-Bene di noi stessi, delle nostre aziende, ma anche degli altri intorno a noi e del mondo intero. Solo se il cliente è grato a un brand gli sarà per sempre leale. Ma gratitudine significa anche comprendere il principio dell'Economia Sferica, cioè che l'amore per gli altri esseri umani è il più importante motore economico.

Oscar di Montigny è scrittore, divulgatore e keynote speaker internazionale, nei suoi contributi coniuga business e management con filosofia, arte e scienza. È Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e Presidente di Flowe, società benefit del Gruppo Mediolanum. Ha ideato e fondato Mediolanum Corporate University, riconosciuta come una delle migliori corporate university al mondo. Alumnus della International School of Self-Awareness, è fondatore e presidente di Be Your Essence (BYE), una startup innovativa a vocazione sociale che opera nel privato, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle nuove generazioni. Nel suo blog, "Riflessioni per il Terzo Millennio", indaga i mega trend e i nuovi scenari sociali e di mercato. Nel 2016 ha pubblicato con Mondadori il best seller Il tempo dei nuovi eroi.