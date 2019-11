Le clementine di Confagricoltura Donna contro la violenza di genere

No alla violenza contro le donne. Confagricoltura Donna, costantemente in prima linea sulle problematiche che coinvolgono l’universo femminile, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, distribuirà clementine nelle piazze di numerose città italiane in cambio di un’offerta libera per sostenere i centri antiviolenza. «Le clementine – sottolinea Alessandra Oddi Baglioni, presidente nazionale di Confagricoltura Donna – sono diventate il simbolo della lotta contro la violenza di genere dopo l’uccisione di Fabiana Luzzi, studentessa di Corigliano Calabro massacrata dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari. L’impegno della nostra Associazione continua dal 2013 con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto ai Centri antiviolenza».

«Saremo presenti ad Alessandria, il 23 novembre, in Piazzetta della Lega; a Cremona il 24 novembre in Corso Cavour Angolo Galleria 25 aprile; a Bologna il 24 novembre in Piazza Re Enzo. Il 23 e 24 novembre saremo a Reggio Calabria in piazza Stazione e in Piazza Italia; a Sinopoli in Corso Vittorio Emanuele e a Melito Porto Salvo in Corso Garibaldi».